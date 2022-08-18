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فلسطين.. شهيد واصابات برصاص الاحتلال في نابلس

فلسطين.. شهيد واصابات برصاص الاحتلال في نابلس
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

اعلن الهلال الاحمر بنابلس بعد منتصف الليل استشهاد مواطن واصابة 36 بنيران الاحتلال خلال مواجهات في محيط قبر يوسف شرق نابلس.

العالم - فلسطین

وأفاد احمد جبريل المتحدث باسم الهلال الاحمر في نابلس باستشهاد المواطن وسيم نصر خليفة (18 عاما) بعد اصابته بالصدر برصاص الاحتلال فيما اصيب36 بينهم 3 اصابات بالرصاص الحي في الفخذ والخاصرة والصدر، واصابة بنقبلة غاز بالرأس، واصابة بوقوع، إضافة إلى اصابة بشظية في الرأس وقد تم نقلهم الى مستشفى رفيديا والمستشفى العربي لتلقي العلاج.

كما واصيب 27 مواطنا بالاختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع.

هذا واندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال عند اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين لقبر يوسف.

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فلسطين.. شهيد واصابات برصاص الاحتلال في نابلس

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