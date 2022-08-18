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كنعاني: على الغرب دعم حقوق الشعب الفلسطيني بدلا عن انكار الحقائق

كنعاني: على الغرب دعم حقوق الشعب الفلسطيني بدلا عن انكار الحقائق
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني بانه على الحكومات الغربية دعم حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بدلاً عن الحقائق الملموسة.

العالم - إیران

وكتب كنعاني في تغريدة له فجر اليوم الخميس حول تصعيد جرائم الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة: وفقًا للعديد من الوثائق والتقارير الدولية الرسمية وتقارير لا حصر لها من مؤسسات حقوق الإنسان ، فإن الكيان الصهيوني هو كيان فصل عنصري ويده ملطخة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف: على الحكومات الغربية دعم حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بدلاً عن إنكار الحقائق الملموسة.

وفي أحدث جريمة ارتكبها الصهاينة ، استشهد شاب فلسطيني يبلغ من العمر 18 عامًا جراء إصابته بنيران القوات الصهيونية.

وفي هذا الصدد ، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت سابق عن إصابة 6 أشخاص بجروح خلال المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية.

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كنعاني: على الغرب دعم حقوق الشعب الفلسطيني بدلا عن انكار الحقائق

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