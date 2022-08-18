شاهد.. قتال 3 طيور جائعة وتمساح على سمكة

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نسور البحر الأفريقية هم صيادون أقوياء يستخدمون أعينهم القوية لاكتشاف الفريسة من أعلى أثناء الطيران في السماء. من ناحية أخرى ، يحب مالك الحزين واللقالق الصيد. لكن هذا اللقلق كان ذكيًا وسرق السمكة بعد أن حارب مالك الحزين نسر البحر.

كان رودني ، مرشد رحلات السفاري ، محظوظًا بما يكفي ليشهد هذه اللحظة. يقول: قررنا الوقوف بالقرب من حفرة ماء لمشاهدة الحيوانات التي تأتي للشرب. لقد حظيت بالفعل بيوم رائع.

قررت زيارة أحد الأماكن المفضلة لدي في الحديقة ، ولم أتوقع حقًا أي شيء جذري. فجأة اصطاد مالك الحزين سمكة وما حدث بعد ذلك كان شيئًا لا يصدق. انا لم اشاهد مثل هذا من قبل. بعد لحظات ، تحدى نسر بحري أفريقي مالك الحزين من أجل السمكة. بينما كان العصفورين يتقاتلان على الطعام ، انضم طائر اللقلق ذو المنقار السرج إلى المشهد وطالب بالسمكة.

أثناء محاولته تقطيع السمكة إلى قطع ، اقترب تمساحان من اللقلق ، لكنه اكتشف ذلك وتمكن من الفرار مع السمكة المسروقة.