بالصور.. 'حلب القديمة' تدشن مركزا تحويليا للكهرباء في حي المشاطية

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وتتوزع مراكز التحويل ضمن أحياء ( صلاح الدين - الشعار - باب النيرب - كرم القاطرجي - الزهراء- الكلاسة- عين التل - الأرض الحمرا - والشيخ فارس، إضافة إلى مناطق السفيرة وسمعان ودير حافر).

مراكز التحويل الأربعين هي من أصل/ 150/ مركزاً تحويلياً خُصصت لمحافظة حلب، سيتم تركيبها ضمن المدينة والريف قبل نهاية العام الجاري.

وفي تصريح للاعلاميين بين المهندس عرنوس أنه وبعد زيارة السيد الرئيس بشار الاسد الاخيرة لحلب #تم_اليوم_وضع( 40) مركزاً تحويلياً كهربائياً بالخدمة من اصل 150 مركزاً تحويلياً تم تخصيصها لحلب منها 100 محولة لمدينة حلب و50 محولة للريف والعمل مستمر يوميا لمد الشبكة الكهربائية لكل حي من أحياء حلب.

وأضاف: "نحن مع موعد جديد لوضع المجموعة الاولى بالمحطة الحرارية بالخدمة في نهاية العام الحالي وهناك جهود متواصلة لتجهيز المجموعات الثلاث الأخرى في المحطة الحرارية لتعود الكهرباء إلى ما كانت عليه بحلب قبل الحرب الظالمة التي شنت على سورية ، وهذا وعد نعمل على تنفيذه خدمةً لأهالي حلب ، لافتاً إلى أن حلب ستعود كما كانت في البناء والاسواق والكهرباء أفضل مما كانت عليه.

وفي تصريح #لوزير_الكهرباء المهندس غسان الزامل بين أن الورشات الفنية باشرت بإعادة تأهيل ما دمره الإرهاب بحلب ووضع المجموعة الخامسة في المحطة الحرارية بالخدمة لافتاً إلى أن خطة وزارة الكهرباء كانت تقتضي بإضافة 150 مركزاً تحويلياً لمحافظة حلب لوضعها بالخدمة حتى نهاية هذا العام ، حيث تم وضع 50 مركزاً تحويلياً في الخدمة بالمرحلة الأولى واليوم يتم العمل لوضع 40 مركزاً تحويلياً بالخدمة وبتكلفة مالية بلغت مليار ليرة سورية لوضع أحياء حلب القديمة في الخدمة ومنها المشاطية والكلاسة وجبل سمعان والسفيرة ودير حافر والخطة مستمرة للعام القادم بوضع أكبر عدد ممكن من المراكز التحويلية بالخدمة ، مبيناً أن عمليات تأهيل المجموعة الاولى في المحطة الحرارية مستمرة لوضعها بالخدمة قبل نهاية العام الحالي مع تواصل العمل لتأهيل باقي المجموعات وكذلك وضع خطوط الكهرباء 230 و400 ومحطات التحويل التي دمرها الإرهاب بحيث يتم تنوير معظم مناطق حلب وتزويدها بالكهرباء .

حضر التدشين وزراء شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والمالية الدكتور كنان ياغي والكهرباء المهندس غسان الزامل ومحافظ حلب حسين دياب وأمين فرع الحزب أحمد منصور وعدد من المعنيين في قطاع الكهرباء وحشد كبير من الأهالي .

وكان مجلس الوزراء اقر في جلسته المنعقدة في التاسع عشر من الشهر الماضي مصفوفة تتبع تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة، حيث وصلت نسبة العمل في تأهيل المجموعة الأولى ضمن المحطة الحرارية بحلب الى حوالي /55%/، بينما بلغت نسبة تنفيذ مشروع ارواء بلدة خناصر والتجمعات السكانية المحيطة بها /75%/.

وتشمل المشاريع أيضاً تأهيل 4400 هكتار في سهول حلب الجنوبية ومشروع إرواء قرى جب غبشة السين لإيصال المياه إلى 50 قرية، منها 28 قرية في المرحلة الأولى، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 35% ، إضافة إلى إجراءات التعاقد على تأهيل المجموعات الثلاث المتبقية في محطة توليد حلب الحرارية، ومشروع إعادة تأهيل مطحنة تل بلاط واستكمال البنى التحتية لسوق البشائر السياحة والتراث واستكمال أعمال تأهيل المنارة القديمة وغيرها من المشاريع الحيوية.