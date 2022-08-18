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تركيا تباشر التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط

تركيا تباشر التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز، بدء بلاده التنقيب عن الغاز في بئر "يوركلر -1" في البحر المتوسط.

العالم-تركيا

ونشر دونماز تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" يوم الأربعاء قال فيها: "بدأت سفينة الحفر "عبد الحميد خان" اليوم أول حفر في بئر يوركلر -1".

وأضاف: "هذه المرة نحن مصممون على الحفاظ على بهجة البحر الأسود بأخبار سارة جديدة في البحر المتوسط".

والأسبوع الماضي حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ميناء تاسوكو، مراسم وداع سفينة "عبد الحميد خان" للحفر في أول بعثة لها.

وقال أردوغان: "نرسل عبد الحميد هان إلى بلو فاتان، نقطة الحفر الجديدة في البحر الأبيض المتوسط.. سنرسل سفينتنا إلى بئر يوركلر 1، على بعد 55 كيلومترا من غازي باشا".

وفي منتصف يونيو أطلقت تركيا أول أنبوب في البحر، سيتم من خلاله نقل الغاز الطبيعي من حقل صقاريا في البحر الأسود إلى اليابسة.

وكتبت صحيفة "الصباح" أن تركيا ستستثمر نحو عشرة مليارات دولار في مشروع لاستخراج ونقل 540 مليار متر مكعب من الغاز في البحر الأسود.

ويبلغ الطول الإجمالي للجزء البحري من خط أنابيب الغاز من الحقل إلى ميناء فيليوس 155 كيلومترا، ووفقا للخطط، ستصل أول دفعة من الغاز منه إلى تركيا في 2023

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