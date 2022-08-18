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كتيبة نابلس تستهدف قوات الاحتلال بمحيط قبر يوسف بصليات مكثفة

كتيبة نابلس تستهدف قوات الاحتلال بمحيط قبر يوسف بصليات مكثفة
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت سرايا القدس - كتيبة نابلس، استهدف قوات الاحتلال وآلياته في محيط قبر يوسف بصليات مباشرة ومكثفة .

العالم - فلسطين

وحسب موقع فلسطين اليوم قالت كتيبة نابلس في تصريح مقتضب: "ســ11:00 بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا من استهداف تجمع لقوات وآليات الاحتلال في شارع عمان بصليات مكثفة من الرصاص من عدة محاور وإصابتها بشكل مباشر.".

إلى ذلك، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة شارعي القدس وعمان، ومحيط قبر يوسف شرق نابلس، ومخيمي عسكر وبلاطة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وأضافت أن المواجهات ما زالت تدور حتى إعداد الخبر في شارع عمان.

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