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افغانستان مراسل العالم: حتى الان لم يتم التأكد من عدد الضحايا بشكل رسمي

الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

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