قطر تبدأ العام الدراسي مبكرا بسبب كأس العالم

العالم - قطر

وتفاوت موعد بداية الموسم الدراسي الجديد بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث شرعت معظم المدارس الخاصة في تقديم الدروس للطلبة منذ الأحد الماضي، في حين تستعد المدارس الحكومية لاستقبال الطلاب بداية من الأحد المقبل، مع شروع الكوادر التعليمية والإدارية في استكمال التحضيرات اللوجستية النهائية.

وتستقبل المدارس الحكومية نحو ربع مليون طالب وطالبة وأكثر من ربع مليون آخرين يلتحقون بالمدارس الخاصة والدولية والتابعة للجاليات.

وكشفت مصادر رسمية أن وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، استكملت كافة الترتيبات ومتطلبات بدء العام الدراسي الجديد، لأول مرة بنظام الحضور الكامل في أعقاب انحسار جائحة كورونا "كوفيد-19".

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في البلاد "إبراهيم النعيمي" قوله: "بدأ العام الدراسي الجديد ودولة قطر قد أصبحت محط أنظار العالم، وقد استعدت تماما لاحتضان بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وعلينا في الوزارة اغتنام هذه الفرصة التاريخية لإبراز نظامنا التعليمي على أرض الواقع لكل العالم، الذي سمع وأشاد به وبمخرجاته في شتى التخصصات".