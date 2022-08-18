الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
٠٦:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

موقع عبري: الصين وجهت لأول مرة رسالة حادة لـ"إسرائيل"

موقع عبري: الصين وجهت لأول مرة رسالة حادة لـ
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

كشف موقع "واللا" العبري أن الصين وجهت "رسالة حادة" لإسرائيل دعت فيها تل أبيب إلى عدم السماح للضغوط الأمريكية بإفساد العلاقات مع بكين.

العالم-اسياوالباسيفيك

ونقل موقع "واللا" العبري عن مسؤولين في خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي، رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، أن الصين حذرت الكيان الأسبوع الماضي من الإضرار بالعلاقات مع الحكومة في بكين بسبب الضغوط الأمريكية.

وأضاف أنه "تم تسليم الرسالة الصينية الأسبوع الماضي إلى سفيرة "إسرائيل" لدى بكين إيريت بن آبا من قبل ليو جينشاو، أحد كبار الدبلوماسيين في الصين، الذي يرأس قسم العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي - وهو منصب على مستوى وزير في الحكومة".

وقال مسؤولون كبار في الخارجية الكيان إن "هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها "إسرائيل" مثل هذه الرسالة الحادة والمباشرة من بكين بشأن مسألة العلاقات الثلاثية بين إسرائيل والولايات المتحدة والصين".

وأوضح عضو بارز في الحزب الحاكم في الصين للسفير الإسرائيلي في بكين أن العلاقات مع إسرائيل "تمر بنقطة اختبار حرجة" وقال إنه يأمل ألا تنحاز إسرائيل إلى السياسة الأمريكية تجاه الصين.

وشدد على أنه "إذا أساءت إسرائيل إلى الصين بسبب الضغط الخارجي ، فسيكون قرارا سياسيا إسرائيليا خاطئا".

وكان اللقاء الذي جرى بين السفيرة الإسرائيلية وليو أول لقاء بينهما منذ تولي الأخير منصبه في يونيو الماضي.

وأشار مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاحتلال، إلى أن المسؤول الصيني افتتح الاجتماع بالتأكيد على أهمية العلاقات بين "إسرائيل" والصين، لا سيما في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

وفي العام الماضي، نشأت توترات بين الكيان والصين بشأن الموقف الصيني من القضية الفلسطينية، بحسب الموقع العبري.

روابط ذات صلة

ضربة امريكية اخرى للصين تزيد من مخاطر مواجهة عسكرية بينهما!

الصين تفرض عقوبات على 7 مسؤولين من تايوان

سفير روسيا في الصين: الولايات المتحدة تنتهك مبدأ المساواة في السيادة بين الدول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. الاطراف السياسية العراقية على طاولة حوار وطني

روسيا توقع مع تركيا عقد توريد الفوج الثاني من منظومة الدفاع الجوي "إس-400"

قطر تبدأ العام الدراسي مبكرا بسبب كأس العالم

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

زوارق الاحتلال تستهدف برشاشاتها الصيادين في بحر رفح

'أمين السيد': الشيخ راغب حرب رجلٌ طلبته الدنيا فأعجزها