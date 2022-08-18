العالم-اسياوالباسيفيك

ونقل موقع "واللا" العبري عن مسؤولين في خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي، رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، أن الصين حذرت الكيان الأسبوع الماضي من الإضرار بالعلاقات مع الحكومة في بكين بسبب الضغوط الأمريكية.

وأضاف أنه "تم تسليم الرسالة الصينية الأسبوع الماضي إلى سفيرة "إسرائيل" لدى بكين إيريت بن آبا من قبل ليو جينشاو، أحد كبار الدبلوماسيين في الصين، الذي يرأس قسم العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي - وهو منصب على مستوى وزير في الحكومة".

وقال مسؤولون كبار في الخارجية الكيان إن "هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها "إسرائيل" مثل هذه الرسالة الحادة والمباشرة من بكين بشأن مسألة العلاقات الثلاثية بين إسرائيل والولايات المتحدة والصين".

وأوضح عضو بارز في الحزب الحاكم في الصين للسفير الإسرائيلي في بكين أن العلاقات مع إسرائيل "تمر بنقطة اختبار حرجة" وقال إنه يأمل ألا تنحاز إسرائيل إلى السياسة الأمريكية تجاه الصين.

وشدد على أنه "إذا أساءت إسرائيل إلى الصين بسبب الضغط الخارجي ، فسيكون قرارا سياسيا إسرائيليا خاطئا".

وكان اللقاء الذي جرى بين السفيرة الإسرائيلية وليو أول لقاء بينهما منذ تولي الأخير منصبه في يونيو الماضي.

وأشار مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاحتلال، إلى أن المسؤول الصيني افتتح الاجتماع بالتأكيد على أهمية العلاقات بين "إسرائيل" والصين، لا سيما في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

وفي العام الماضي، نشأت توترات بين الكيان والصين بشأن الموقف الصيني من القضية الفلسطينية، بحسب الموقع العبري.