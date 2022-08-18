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جيش يقهر نفسه.. جنود الاحتلال يطلقون النار بعضهم

الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

اجتاحت سخرية واسعة مواقع التواصل من جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي الذين من خوفِهِم وتوتُرِهِم يشكّون ببعضهم فيطلقون النار على بعضهم.

العالم – خاص بالعالم

فجيشُ الإحتلال الإسرائيلي، يُقال عنه إنهُ الجيشُ الذي لا يُقْهَر، وأقوى جيش في المنطقة. والدليلُ على ذلك هو أن جنودَهُ من خوفِهِم وتوتُرِهِم يشكّون ببعضهم فيطلقون النار على بعضهم. هذا ما حصل قرب طولكرم، حيث ظنَّ جنود الإحتلال أن جنودا آخرين كانوا في سيارة هم فلسطينيون، فأطلقوا النار عليهم.

هذا الخوف لدى جنود الإحتلال سببه العمليات التي ينفذها فلسطينيون في كافة المدن المحتلة. وآخر هذه العمليات كانت عملية القدس التي نفذها البطل أمير الصيداوي.

و غرد "محمد السنوسي": "إطلاق جنود الاحتلال النار على بعضهم في طولكرم يعكس حالة الفزع والارتباك الذي يعيشون فيه بفضل شجاعة الشبان الفلسطينيين وعملياتهم الفدائية التي يقلل المرجفون العرب من تأثيرها".

وعلق حساب بعنوان "معالي الربراري": "من الخوف والهلع صار يقتل بعضهم بعضاً. أحداث ليلة أمس في طولكرم تبين أنها بين جنود الاحتلال أنفسهم بسبب الارباك والخوف والحالة النفسية الصعبة التي يمرون بها كل مجموعة ظنت أن الأخرى عدو فكانت النتيجة قتيل واحد. اللهم زد وبارك".

وكتب حساب "باسر باي": "طولكرم يبدو أن جيش الإحتلال الصهيوني أطلق النار على نفسه. كيف لهكذا شعب/جنود مرتعبون من ظلهم لا يزالون يحتلون فلسطين؟".

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