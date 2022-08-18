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خطاب للسيد حسن نصر الله يوم غد الجمعة

خطاب للسيد حسن نصر الله يوم غد الجمعة
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

يلقي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم غد الجمعة كلمة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت بيروت.

العالم - لبنان

خطاب السيد نصرالله يأتي ضمن احتفالية وضع حجر الأساس لمعلم "جنتا" السياحي الجهادي.

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