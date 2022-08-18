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متحدث الخارجية الايرانية: الكيان الصهيوني تلطخت يداه بجرائم الابادة الجماعية وعلى الغرب بدلا من انكار الحقائق الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

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