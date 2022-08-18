'أمين السيد': الشيخ راغب حرب رجلٌ طلبته الدنيا فأعجزها

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اقيمت الاحتفالية برعاية رئيس المجلس السياسي في حزب الله سماحة السيد ابراهيم أمين السيد ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد والمستشار الثقافي الايراني الجديد في بيروت السيد كميل باقر زادة وحشد علمائي وفعاليات اجتماعية وإعلامية وعائلة الشيخ الشهيد.

ثم كانت كلمة راعي الاحتفال رئيس المجلس السياسي في حزب الله سماحة السيد ابراهيم أمين السيد الذي قال ان الشيخ راغب هو شخصية المقاومة وهو الشهيد المبلغ والشهيد المربي والشهيد المقاوم، هنيئا له وطوبى له بشهادته.

واضاف: لا اريد ان اخفف من قيمة الكلمة لكن اسمحوا لي ان اقول لكم ان الشيخ راغب في مكان اخر هو في عالم الروح والطهر والصفاء واليقين والبصيرة ما صدر من كلمات اقل بكثير مما صدر من افعال الشيخ راغب انه قدوة ومن أراد ان ينظر لرجل من الآخرة عاش في هذه الدنيا فلينظر الى الشيخ راغب الذي طلبته الدنيا ولما يطلبها.. بل أعجزها، وطلبه اعداؤه فقتلهم.. وقتلوه.