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مراسل العالم: أضرار مادية طفيفة بانفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون قرب جسر داعل بريف درعا أثناء مرور دورية عسكرية سورية روسية مشتركة

الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

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