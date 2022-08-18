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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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متحدث حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي: التطبيع بكل أشكاله ومع أي من الدول العربية والإسلامية هو بمثابة طعنة للشعب الفلسطيني
الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي: ندين بشدة استمرار تركيا في تطبيع علاقاتها مع كيان الاحتلال الصهيوني
مراسل العالم: أضرار مادية طفيفة بانفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون قرب جسر داعل بريف درعا أثناء مرور دورية عسكرية سورية روسية مشتركة
مراسل العالم: أضرار مادية طفيفة بانفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون قرب جسر داعل بريف درعا أثناء مرور دورية عسكرية سورية روسية مشتركة
متحدث الخارجية الايرانية: الكيان الصهيوني تلطخت يداه بجرائم الابادة الجماعية وعلى الغرب بدلا من انكار الحقائق الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
متحدث الخارجية الايرانية: الكيان الصهيوني تلطخت يداه بجرائم الابادة الجماعية وعلى الغرب بدلا من انكار الحقائق الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
متحدث الخارجية الايرانية: الكيان الصهيوني تلطخت يديه بجرائم الابادة الجماعية وعلى الغرب بدلا من انكار الحقائق الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
افغانستان مراسل العالم: حتى الان لم يتم التأكد من عدد الضحايا بشكل رسمي
افغانستان عشرات الشهداء والجرحى بتفجير استهدف مسجدا في العاصمة كابول
مراسل العالم: قوات الاحتلال تقتحم مقرات تابعة لمؤسسات حقوقية وصحية في مدينة رام الله بالضفة الغربية
مراسل العالم: أضرار مادية طفيفة بانفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون قرب جسر داعل بريف درعا أثناء مرور دورية عسكرية سورية روسية مشتركة
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.