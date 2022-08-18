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الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي: ندين بشدة استمرار تركيا في تطبيع علاقاتها مع كيان الاحتلال الصهيوني

الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

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