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متحدث حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي: التطبيع بكل أشكاله ومع أي من الدول العربية والإسلامية هو بمثابة طعنة للشعب الفلسطيني

الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

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