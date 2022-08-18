صناعة سوريا توافق على توزيع الأرباح الإضافية على عاملي 3 شركات عامة

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وأفادت (سانا) ان الوزارة أوضحت في بيان نشرته في صفحتها على موقع فيسبوك أن هذه الموافقة جاءت استناداً لقرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار منتجات القطاع العام الصناعي سلعاً تنافسية وللاجتماعات المنعقدة في وزارة المالية لمناقشة معايير الأداء السنوية المعتمدة في توزيع الأرباح لعام 2021.

وكانت الوزارة وافقت في الـ 7 من الشهر الجاري على توزيع الأرباح على العاملين في المؤسسة العامة للتبغ وفي الـ 16 منه على توزيع الأرباح على العاملين في شركات حلب لصناعة الكابلات وحماة للخيوط القطنية والعربية الطبية تاميكو.