الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
٠٨:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

في 3 شركات عامة..

صناعة سوريا توافق على توزيع الأرباح الإضافية على عاملي 3 شركات عامة

صناعة سوريا توافق على توزيع الأرباح الإضافية على عاملي 3 شركات عامة
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

وافقت وزارة الصناعة على توزيع الأرباح الصافية الإضافية على العاملين في شركات إسمنت طرطوس وتصنيع العنب بحمص والسورية لتصنيع العنب بالسويداء حسب مراكز العمل وباعتماد علامات لكل مركز عمل تقديراً لجهودهم المبذولة.

العالم - سوريا

وأفادت (سانا) ان الوزارة أوضحت في بيان نشرته في صفحتها على موقع فيسبوك أن هذه الموافقة جاءت استناداً لقرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار منتجات القطاع العام الصناعي سلعاً تنافسية وللاجتماعات المنعقدة في وزارة المالية لمناقشة معايير الأداء السنوية المعتمدة في توزيع الأرباح لعام 2021.

وكانت الوزارة وافقت في الـ 7 من الشهر الجاري على توزيع الأرباح على العاملين في المؤسسة العامة للتبغ وفي الـ 16 منه على توزيع الأرباح على العاملين في شركات حلب لصناعة الكابلات وحماة للخيوط القطنية والعربية الطبية تاميكو.

روابط ذات صلة

سوريا.. القضاء على أبرز متزعمي تنظيم داعش في المنطقة الجنوبية

شاهد.. انقرة تسعى إلى اعادة علاقاتها مع دمشق

آخر تفاصيل استهداف طائرات مسيرة للقوات الأمريكية بقاعدة التنف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 18-08-2022

زيارة مرتقبة لـوسيط الاميركي  أواخر الشهر الحالي إلى لبنان

في 3 شركات عامة.. صناعة سوريا توافق على توزيع الأرباح الإضافية على عاملي 3 شركات عامة

شاهد بالفيديو... باحث سياسي يستبعد توقيع الاتفاق النووي قريبا لهذا السبب..

الجهاد تنعي شهيد نابلس وتدعو لمواصلة خط المقاومة والصمود

مسلحون يفجرون عبوة ناسفة على دورية عسكرية في ريف درعا