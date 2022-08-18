باحث سياسي إيراني: الكرة في ملعب الولايات المتحدة

العالم - خاص بالعالم

وقال شاوردي في حديث لبرنامج"مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، ان سياسات واشنطن بالضغط على ايران من اجل التنازل في الاتفاق النووي بائت بالفشل، لذا الارضية باتت مهيئة للتنازل الولايات المتحدة والقبول بشروط ايران في مفاوضات الغاء الحظر.

وأكد الباحث السياسي أن اميركا يجب عليها التغيير من سلوكها وتقدم تنازلات بعد تنصلها من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

واشار شاوردي الى أن الشعب الايراني يريد من الفريق المفاوض في مباحثات الغاء الحظر، هو الغاء الحظر الاميركي الغير مشروع على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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