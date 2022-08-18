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مراسل العالم: قسد تخُلي مقرات عسكرية لها في بلدة "الدرباسية" شمال الحسكة تزامناً مع تحليق مكثف للطيران المسُير التركي على الحدود مع سوريا

الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

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