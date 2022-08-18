الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
١١:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

انطلاق سرادق العزاء لاسقبال زوار الاربعين عند منفذ شلامجة

الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

مع قربِ حلولِ زيارة الأربعين المليونية، وضمنَ الاستعداداتِ السنوية، يشهدُ منفذُ شلامجة في جنوب غربي إيران هذه الأيامَ حركةً دؤوبة من قِبَلِ أصحابِ المواكب لتقديمِ الخدماتِ اللازمة لزوارِ أبي عبد الله الحسين (ع).

العالم - ايران

اكتست شوارعها منذ بداية شهر محرم الحرام بالسواد، هنا محط رحال عشاق كربلاء انها مدينة خرمشهر في جنوب غربي ايران.

على بعد 15 كيلو مترا من هذه المدينة ترفع صورا لابطالا غابت شمسهم عن سماءها تاركين لزوارها الامن والامان لاحياء الشعائر الحسينية هنا منفذ شلامجة الحدودي معلم من معالم الخدمة الحسينية.

على اعتاب اربعينية الامام الحسين (ع) ورغم ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت الخمسين تتحشد الحضور وتتشح السواعد بملابس الخدمة المباركة، اقساما تستنفر طاقتها القصوى وتعمل دون هوادة منطلقة بتقديم الخدمات الى الزائرين القاصدين الى رحاب كربلاء المقدسة وذلك بنصب سرادق العزاء والمواكب الحسينية.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

البحرين/ مطعم هاشم يبرر استفزاز مشاعر المواطنين يوم عاشوراء

إنطلاق مراسم عزاء بني أسد في كربلاء في ذكرى دفن الأجساد الطاهرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الخارجية البحريني يلتقي سفير الإحتلال في المنامة

واشنطن تعلق على حكم السجن للناشطة السعودية "سلمى الشهاب"

شاهد بالفيديو.. انطلاق سرادق العزاء لاسقبال زوار الاربعين عند منفذ شلامجة

روسيا: كييف تستعد لاستفزاز جديد في محطة زابوروجيه النووية

زيادة 'الدولار الجمركي' 13 ضعفا.. إلى مزيد من التضخم في لبنان

الخارجية الروسية: لا حاجة لإشراك دول ثالثة لمرافقة السفن بالحبوب الأوكرانية