انطلاق سرادق العزاء لاسقبال زوار الاربعين عند منفذ شلامجة

العالم - ايران

اكتست شوارعها منذ بداية شهر محرم الحرام بالسواد، هنا محط رحال عشاق كربلاء انها مدينة خرمشهر في جنوب غربي ايران.

على بعد 15 كيلو مترا من هذه المدينة ترفع صورا لابطالا غابت شمسهم عن سماءها تاركين لزوارها الامن والامان لاحياء الشعائر الحسينية هنا منفذ شلامجة الحدودي معلم من معالم الخدمة الحسينية.

على اعتاب اربعينية الامام الحسين (ع) ورغم ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت الخمسين تتحشد الحضور وتتشح السواعد بملابس الخدمة المباركة، اقساما تستنفر طاقتها القصوى وتعمل دون هوادة منطلقة بتقديم الخدمات الى الزائرين القاصدين الى رحاب كربلاء المقدسة وذلك بنصب سرادق العزاء والمواكب الحسينية.

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