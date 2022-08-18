عسيران: أحوال البلاد تحتم التواصل والتنازل لمصلحة لبنان وشعبه

العالم - لبنان

وعلل عسيران ذلك، لأن التواصل والتنازل لمصلحة لبنان يبقى أهم وأثمن من حكومة وممّن تتألف، فبذلك فقط يمكن بثّ شعور لدى الخارج والداخل بأن اللبنانيين جادون بإعادة تقويم وضعهم ووضع بلدهم".

ونوه في تصريح، بما قام ويقوم به رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، لدرء المخاطر عن لبنان، لافتاً إلى أن "الأمور على "المحك" ولا يمكن للبنان ان يستمر بهذا الوضع، والشعب يطالب المجلس النيابي بحلول لطالما كانت بيد الدول".

وأشار عسيران إلى أن "لبنان القائم على فيلق سياسي، هو على حافة الانزلاق، والوقوع في أي حفرة سيكون من الصعب جدا الخروج منها، لأننا في خضم حربٍ شعواء للسيطرة على البترول والغاز والطاقة".