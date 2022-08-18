الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
٠١:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

عسيران: أحوال البلاد تحتم التواصل والتنازل لمصلحة لبنان وشعبه

عسيران: أحوال البلاد تحتم التواصل والتنازل لمصلحة لبنان وشعبه
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر عضو كتلة " التنمية والتحرير" النائب علي عسيران، أن "معاناة الشعب اللبناني وما آلت اليه أحوال البلاد، تحتم على المسؤولين التواصل والتنازل لمصلحة لبنان وشعبه.

العالم - لبنان

وعلل عسيران ذلك، لأن التواصل والتنازل لمصلحة لبنان يبقى أهم وأثمن من حكومة وممّن تتألف، فبذلك فقط يمكن بثّ شعور لدى الخارج والداخل بأن اللبنانيين جادون بإعادة تقويم وضعهم ووضع بلدهم".

ونوه في تصريح، بما قام ويقوم به رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، لدرء المخاطر عن لبنان، لافتاً إلى أن "الأمور على "المحك" ولا يمكن للبنان ان يستمر بهذا الوضع، والشعب يطالب المجلس النيابي بحلول لطالما كانت بيد الدول".

وأشار عسيران إلى أن "لبنان القائم على فيلق سياسي، هو على حافة الانزلاق، والوقوع في أي حفرة سيكون من الصعب جدا الخروج منها، لأننا في خضم حربٍ شعواء للسيطرة على البترول والغاز والطاقة".

روابط ذات صلة

الحكومة بين التأليف والتعويم... وشبح الفراغ الرئاسي يسيطر على لبنان

هل ينجح الحوار العراقي بغياب التيار الصدري؟ وعقدة تشكيل الحكومة في لبنان

شاهد.. تحذيرات من تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية على الخطة الإقتصادية

لبنان: ميقاتي بإجازة بين كان الفرنسية والسواحل الإيطالية: "لشو الحكومة"؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لقاء مرتقب بين وزيري الخارجية السوري والروسي

ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في الجزائر والجيش يتدخل

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 18-08-2022

شاهد.. اطفال غزة يبحثون عن الطفولة بين مقابر اصدقائهم

عسيران: أحوال البلاد تحتم التواصل والتنازل لمصلحة لبنان وشعبه

رئيس الحكومة اللبنانية يبحث ملف إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم