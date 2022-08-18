خوفًا من حزب الله.. الاحتلال يفحص سلاح البحر

العالم - الاحتلال

وبحسب الصحيفة، قال أنغلمن للحاضرين إن التقرير بهذا الشأن سيُنشر العام المقبل ويُحتمل أن يكون معظمه سريًا.

وفي سياق الجولة، زار أنغلمن سفينة حديثة من نوع "ساعر 6" وغواصة، وقال إنه "لدى سلاح البحر تحديات كبيرة جدًا"، مضيفًا أن حقول الغاز والخلاف مع لبنان يزيدان من الأهمية الكبيرة لسلاح البحر وضرورة بناء قوته.

ومن جملة الأمور، يفحص أنغلمن ما إذا كان عديد القوات في سلاح البحر مستعدًّا وجاهزًا للتهديدات التي تواجه الاحتلال.

وأكد الأهمية الكبيرة في فحص ما إذا كان عديد قوات سلاح البحر جاهزًا للمهمات الكثيرة الماثلة أمامه.