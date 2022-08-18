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دولة أوروبية ترفض نصف طلبات اللاجئين الأفغان

دولة أوروبية ترفض نصف طلبات اللاجئين الأفغان
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام بلكيجية أن متوسط طالبي اللجوء الأفغان المقبولين في بلجيكا منذ سقوط كابول في أغسطس 2021 وصل إلى 53%.

العالم - اوروبا

ولفت تقرير لصحيفة "دي ستاندار"، البلجيكية، أن هذه النسبة هي نفس معدل عام 2018 تقريبًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بلجيكا اعترفت بتسعة من كل عشرة من المتقدمين الأفغان في أعقاب استيلاء "طالبان" على السلطة مباشرة، "ولكن منذ ذلك الحين انخفض هذا المعدل إلى ما نسبته 47%".

ولفتت إلى أن مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (CGRS). قام في مارس/ آذار الماضي بتغيير توصيته، "لأنه في هذه الأثناء أصبح الوضع أكثر أمانًا إلى حد ما في العديد من الأماكن".

وأكدت الصحيفة نقلا عن "CGRS" أنه "بين عامي 2019 و2020 حصل ثلث الأفغان فقط على الحماية". ويشدد المكتب على أن بلجيكا "سخية للغاية في منح وضع اللاجئ".

وقال المكتب أن "طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم لا تتم إعادتهم قسراً"، إلى بلادهم.

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