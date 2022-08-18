داخلية العراق تنفي استقالة وزيرها عثمان الغانمي

العالم - العراق

ونقلت "وكالة الانباء العراقية (واع)" عن الوزارة قولها في بيان، ان "النجاحات والعطاء الدائم لخدمة هذا البلد من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي، اغاض اعداء هذا النجاح، وأصبحوا يروجون لاخبار غير صحيحة إطلاقاً وهي (ان الوزير قدم استقالته من الحكومة الحالية)"، مبينة ان "هذا الموضوع لا اساس له من الصحة وان الوزير يمارس عمله بشكل اعتيادي".

واضافت ان "هكذا معلومات مضللة نشرت من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام التي تحاول خلط الأوراق"، موضحة ان "الدوائر المختصة في وزارة الداخلية تحتفظ بحق الرد والإجراءات على كل من نشر او حاول الترويج لهذه الشائعات المغرضة".