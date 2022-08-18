الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢
٠٢:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

داخلية العراق تنفي استقالة وزيرها عثمان الغانمي

داخلية العراق تنفي استقالة وزيرها عثمان الغانمي
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

نفت وزارة داخلية العراق اليوم الخميس، استقالة وزيرها عثمان الغانمي من منصبه.

العالم - العراق

ونقلت "وكالة الانباء العراقية (واع)" عن الوزارة قولها في بيان، ان "النجاحات والعطاء الدائم لخدمة هذا البلد من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي، اغاض اعداء هذا النجاح، وأصبحوا يروجون لاخبار غير صحيحة إطلاقاً وهي (ان الوزير قدم استقالته من الحكومة الحالية)"، مبينة ان "هذا الموضوع لا اساس له من الصحة وان الوزير يمارس عمله بشكل اعتيادي".

واضافت ان "هكذا معلومات مضللة نشرت من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام التي تحاول خلط الأوراق"، موضحة ان "الدوائر المختصة في وزارة الداخلية تحتفظ بحق الرد والإجراءات على كل من نشر او حاول الترويج لهذه الشائعات المغرضة".

روابط ذات صلة

وزير الداخلية العراقي: عيون وقلوب الأجهزة الأمنية ستكون مع زائري الأربعين

الغانمي يعقد اجتماعاً مع مدراء شرطة كركوك

مباحثات ايرانية عراقية لمناقشة تسهيل عبور زوار الاربعين من الحدود

الهجرة العراقية تصدر توجيهاً يخص نازحي نينوى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السودانيون يطالبون بدم ضحايا التظاهرات

داخلية العراق تنفي استقالة وزيرها عثمان الغانمي

طهران تثمن دور مسقط البناء خلال مفاوضات رفع الحظر

أكل العنب يقلل من خطر الإصابة بـ"ألزهايمر" ويطيل العمر 5 سنوات

صحيفة عبرية: يهود أمريكا يتلقون "منشورات معادية"

نقل 15 معتقل رأي في سجن جو إلى جهة مجهولة بظروف غامضة 