صحيفة عبرية: يهود أمريكا يتلقون "منشورات معادية"

العالم - الاحتلال

وزعمت الصحيفة أن هذه المنشورات تأتي "استمرارًا لحملة مناهضة لليهود التي ينفذها العنصريون البيض".

وأضافت أن الرسائل "وُضعت في أكياس بلاستيكية على مداخل المنازل، وبها محتوى مناهض لليهود، يحمّلهم مسؤولية انتشار السلاح في أمريكا، والتخطيط لحرب عرقية، ويتهمهم بالسيطرة على وسائل الإعلام في البلاد"، حسب ادعاء الصحيفة.

وقالت إن المنشورات "تضمنت قائمة بالمنظمات غير الحكومية اليهودية المتهمة بالترويج للهجرة الجماعية، وصور العديد من السياسيين الأمريكيين مع نجمة داود العبرية مطبوعة على جباههم".



ولفتت الصحيفة إلى أن "الشرطة الأمريكية كثفت من بحثها عن المسؤولين عن توزيع الرسائل، كما قررت الشرطة تكثيف دورياتها، خاصة حول الكنس اليهودية".