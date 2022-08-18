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أمير عبداللهيان يشير في محادثاته مع نظيره العماني إلى اعتقال السعودية حاجا إيرانيا خلال موسم حج هذا العام مشددا على ضرورة إطلاق سراحه فورا

الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

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