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النفط السورية.. هذه شروط الانتساب للثانويات التابعة لها

النفط السورية.. هذه شروط الانتساب للثانويات التابعة لها
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية عن قبول طلاب من الناجحين في شهادة التعليم الأساس لدورة 2022 في الصف الأول الثانوي في الثانويات المهنية “النفطية المناجم والتعدين” التابعة لها التي تتوزع في حمص والرميلان وبانياس.

العالم - سوريا

وأوضحت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن تقديم الطلبات يبدأ اعتباراً من الـ 21 من الشهر الجاري وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق الـ 30 منه في الثانوية التي يرغب الطالب الانتساب إليها مشيرة إلى أنه يتم القبول حسب مفاضلة الدرجات لجميع المسجلين وفق الطاقة الاستيعابية لكل ثانوية.

وحسب الإعلان تصل الطاقة الاستيعابية في الثانوية المهنية النفطية في حمص إلى 120 طالبا ولا يقبل أي طالب تقل علاماته عن 2100 درجة بينما الطاقة الاستيعابية للثانوية المهنية النفطية في الرميلان 70 طالباً ولا يقبل الطالب الحاصل على أقل من 1600 درجة.

وأضاف الإعلان إن الطاقة الاستيعابية للثانوية المهنية النفطية في بانياس تصل إلى 60 طالبا ولا يقبل الطالب الحاصل على أقل من 2300 درجة في حين تصل الطاقة الاستيعابية للثانوية المهنية للمناجم والتعدين في حمص إلى 70 طالباً ولا يقبل من معدله أقل من 2000 درجة لافتاً إلى أن الوزارة غير ملزمة بتعيين خريجي هذه الثانويات.

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