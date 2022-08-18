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أمير عبد اللهيان لنظيره العماني: طالما لم يتم الاتفاق على كل شيء فإننا لا يمكننا التحدث على وجه اليقين عن التوصل إلى اتفاق جيد ومستقر

الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

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