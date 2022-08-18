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سنكون حرّاس الحقوق والجمهورية..

باسيل: لا نحتمل أن نكون سببا بالفراغ الرئاسي

باسيل: لا نحتمل أن نكون سببا بالفراغ الرئاسي
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

أشار رئيس التيار "الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، الى "أننا في المرة الماضية تكبّدنا الفراغ الرئاسي سنتين ونصف السنة، حتى نثبت معادلة أن رئيس الدولة هو الممثل الفعلي للناس، ونجحنا في هذا الأمر".

العالم - لبنان

ولفت باسيلا الى أننا "حينها أطلقنا عليها اسم (الممانعة السياسية) لتثبيت الحقوق، في حين أن الجانب الآخر اعتبرها تعطيلاً".

وأوضح باسيل، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، أن "البلد اليوم لا يتحمل الفراغ الرئاسي، كذلك نحن لا نحتمل أن نكون سبباً فيه"، مُركزاً على أن "الآخرين يقولون انهم سيستخدمون حقهم بالتعطيل، حتى لا يصل رئيساً للجمهورية هم لا يأيدونه".

ورأى أن "جريمتنا اليوم بسبب ذهابنا الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، لأنه من خلال موقعه، يستطيع العمل على التوافق".

وشدد على "أننا متساوين اليوم في الجوع، لكن يجب أن نكون متساوين في الحقوق"، وأضاف "فرَّطوا في حقوقكم، لكن نحن لن نفرط بها، وسنكون حرّاس الحقوق والجمهورية والرئاسة".

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