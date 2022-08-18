باسيل: لا نحتمل أن نكون سببا بالفراغ الرئاسي

العالم - لبنان

ولفت باسيلا الى أننا "حينها أطلقنا عليها اسم (الممانعة السياسية) لتثبيت الحقوق، في حين أن الجانب الآخر اعتبرها تعطيلاً".

وأوضح باسيل، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، أن "البلد اليوم لا يتحمل الفراغ الرئاسي، كذلك نحن لا نحتمل أن نكون سبباً فيه"، مُركزاً على أن "الآخرين يقولون انهم سيستخدمون حقهم بالتعطيل، حتى لا يصل رئيساً للجمهورية هم لا يأيدونه".

ورأى أن "جريمتنا اليوم بسبب ذهابنا الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، لأنه من خلال موقعه، يستطيع العمل على التوافق".

وشدد على "أننا متساوين اليوم في الجوع، لكن يجب أن نكون متساوين في الحقوق"، وأضاف "فرَّطوا في حقوقكم، لكن نحن لن نفرط بها، وسنكون حرّاس الحقوق والجمهورية والرئاسة".