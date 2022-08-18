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الاحتلال يزعم مهاجمة "دولة ثالثة" خلال العدوان على غزة

الاحتلال يزعم مهاجمة
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الخميس، إن جيشه "شن هجومًا في دولة ثالثة"، بالموازاة مع هجماته التي نفذها في العدوان الأخير على القطاع، دون ذكر اسم الدولة التي تمت مهاجمتها.

العالم - الاحتلال

وبحسب موقع قدس برس، فقد نقلت وسائل إعلام عبرية عن كوخافي قوله، خلال مؤتمر "رؤساء أقسام المعارف"، إنه "قبل 10 أيام، استهدف الجيش الإسرائيلي بشكل بالغ الدقة تيسير الجعبري (قائد المنطقة الشمالية بقطاع غزة في حركة الجهاد الإسلامي)، وفي الوقت نفسه نفذ موجة اعتقالات الضفة الغربية، وفي موازاة ذلك شن هجومًا في دولة ثالثة".

واعتبر كوخافي أنه "إذا لم تكن هناك عملية عسكرية فإنه يوجد دفاع، وهذه مهمة معقدة جدًا، ويحظر علينا أن نعتبرها واضحة تلقائيًا".

وشهدت غزة عدوانًا إسرائيليًا استمر لثلاثة أيام، دُمرت خلاله عشرات المنازل، وأسفر عن استشهاد 49 فلسطينيًا بينهم العديد من الاطفال، وإصابة 360 آخرين، فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق مئات الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وبلدات ومدن الداخل الفلسطيني المحتل.

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