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ترکیا
افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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شركة النفط اليمنية تعلن عن خرق جديد للهدنة باحتجاز تحالف العدوان سفينة مازوت لقطاع الكهرباء رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية
ا ف ب: روسيا تعلن أنها نشرت طائرات مزودة بصواريخ فرط صوتية في جيب كالينينغراد مع تصاعد التوتر مع دول محيطة به اعضاء في حلف الناتو
الخارجية الروسية: موسكو لن تستخدم ترسانتها النووية إلا في حالات الطوارئ وإنها ليست لديها مصلحة في مواجهة مباشرة مع حلف الأطلسي وواشنطن
أمير عبد اللهيان لنظيره العماني: طالما لم يتم الاتفاق على كل شيء فإننا لا يمكننا التحدث على وجه اليقين عن التوصل إلى اتفاق جيد ومستقر
وزير الخارجية الايراني يؤكد في محادثاته الهاتفية مع نظيره العماني حسن نوايا إيران وجديتها في التوصل إلى اتفاق جيد ومستقر خلال محادثات فيينا
وزير الخارجية العماني اعرب في محادثاته مع نظيره الايراني عن أمله في أن تشهد مفاوضات فيينا نتيجة مرضية بتعاون مشترك بين جميع الأطراف
أمير عبداللهيان يشير في محادثاته مع نظيره العماني إلى اعتقال السعودية حاجا إيرانيا خلال موسم حج هذا العام مشددا على ضرورة إطلاق سراحه فورا
أمير عبداللهيان يثمن في محادثاته مع نظيره العماني الدور البناء لمسقط خلال محادثات الغاء الحظر مثمنا جهودها في تقريب وجهات نظر كافة الأطراف
وزير الخارجية الايراني يبحث هاتفيا مع نظيره العماني القضايا ذات الاهتمام المشترك اقليميا ودوليا بينها المواضيع المطروحة بشأن محادثات فيينا
متحدث الخارجية الايرانية يعزي الحكومة والشعب الجزائري وعائلات ضحايا الحرائق الواسعة التي ضربت مناطق بالجزائر متمنيا الشفاء للمصابين بالحادث
ا ف ب: روسيا تعلن أنها نشرت طائرات مزودة بصواريخ فرط صوتية في جيب كالينينغراد مع تصاعد التوتر مع دول محيطة به اعضاء في حلف الناتو
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش
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خريطة الموقع
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