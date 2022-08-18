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شركة النفط اليمنية تعلن عن خرق جديد للهدنة باحتجاز تحالف العدوان سفينة مازوت لقطاع الكهرباء رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية

الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

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