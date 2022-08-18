شاهد.. الإحتلال يهتك حرمة المؤسسات المدنية الفلسطينية

العالم - مراسلون

مرة اخرى مؤسسات حقوقية واهلية فلسطينية في عين العاصفة، بشكل مفاجأ ودون سابق انذار ،اقتحمت قوات من الجيش الاسرائيلي سبع مؤسسات حقوقية واهلية فلسطينية، وبعد مصادرة محتوياتهاوتدمير ما فيها اعلنت اغلاقها بقرار من الحاكم العسكري الاسرائيلي في الضفة الغربية، اما الذريعة بان هذه المؤسسات تتبع لتنظيمات فلسطنيية محظورة وفق القانون الاسرائيلي، الموسسات السبع هي الحق والضمير ومركز بيسان للدرسات ولجان العمل الصحي ولجان المراة الفلسطينية واتحاد لجان العمل الزراعي والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال.

المؤسسات الحقوقية والاهلية الفلسطينية التي تم اغلاقها يعمل جزء منها على توثيق الانتهاكات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين ورفعها الى المؤسسات الدولية وجزء آخر يعمل على تقديم المساعدات اللفلسطنيين المتضرريين بفعل الاحتلال، ورغم اصدار الاتحاد الاوروبي في وقت سابق بيانا يرفض تضنيف الاحتلال لهذه المؤسسات بانها داعمة للارهاب الا ان الاحتلال بقراره الجديد يكون ضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية، البعض يفسر القرار العسكري الاسرائيلي بانه مقدمة لاجراءات خطيرة سيتخذها في وقت لاحق.

وقال أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي لمراسل قناة العالم الإخبارية: "هو جزء من الهجوم الشامل الذي يشنه الإحتلال ونظامه العنصري ضد الشعب الفلسطيني، والهدف المس بكل ما يمكن أن يعزز صمود وبقاء الشعب الفسطيني، وحقوقه لذلك الإعتداء على مؤسسات المجتمع المدني الفسطيني، ولكن هذا الهجوم هو ايضا اهانة للسلطة الفسطينية التي اعطت رخصة هذه المؤسسات وتوجد في الاماكن المفروض هي تسيطر عليها".

الاحتلال الاسرائيلي تجاوز كل القوانين والاعراف الدولية بقراره اغلاق الموسسة الحقوقية الفلسطينية

قالوا في السابق من أمن العقاب اساء الأدب فما بالك بمن يرى نفسه فوق كل القوانين بما في ذلك القوانين الدولية، هذا المثل ينطبق اليوم على كيان الاحتلال الاسرائيلي الذي لا يرى احد في هذا العالم ولا يعترف باعراف أو قوانين.

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