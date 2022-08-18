سفير اليمن لدى سوريا يلتقي وفداً من تحالف القوى الفلسطينية في دمشق

العالم- اليمن

ناقش اللقاء المستجدات السياسية على الساحتين اليمنية والفلسطينية وأدوار محور المقاومة في مواجهة المشروع الصهيو أمريكي بالمنطقة.

وبارك السفير صبري انتصار المقاومة الفلسطينية في معركة وحدة الساحات، وحيّا نضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته، وهذه الإرادة الفولاذية التي يتمتع بها الجيل الفلسطيني الجديد في ابتكار أساليب متنوعة لإثخان وإرباك العدو من غزة إلى الضفة وداخل سجون الاحتلال.

كما استعرض صبري مستجدات الهدنة القائمة في اليمن وجهوزية الجيش واللجان الشعبية لأي تصعيد عسكري محتمل من خلال الاستعراضات النوعية التي أكدت قوة الردع لدى الجيش اليمني، وعبرت عن عقيدته القتالية في مواجهة العدو الصهيوني ونصرة القضية الفلسطينية.

من جانبه عبر رئيس الوفد الفلسطيني عن تضامن فصائل المقاومة الفلسطينية مع الشعب اليمني في مواجهة العدوان الهمجي، مثمناً موقف الشعب اليمني المساند لفلسطين في مختلف الظروف.

وأكدت مداخلات أعضاء الوفد، الحالة الاستثنائية التي تجمع الشعبين اليمني والفلسطيني وهما يواجهان بجلد وثبات قوى الاستكبار العالمي.

وفي ختام اللقاء الذي حضره الوزير المفوض بالسفارة اليمنية رضوان الحيمي، وعدد من قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا، منح الوفد الفلسطيني السفير اليمني درعا تكريمياً تقديراً لدوره وجهوده الداعمة للقضية الفلسطينية.