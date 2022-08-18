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موسكو: كييف تخطط لشن ضربات على محطة زابوريجيا

موسكو: كييف تخطط لشن ضربات على محطة زابوريجيا
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها لا تنشر أسلحة ثقيلة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا متهمة كييف بالتحضير لاستفزاز في المحطة.

العالم - روسيا

وقالت الوزارة ان القوات الروسية ليس لديها أسلحة ثقيلة سواء على أراضي المحطة أو في المناطق المحيطة بها وان الموجودين هناك وحدات حراسة فقط.

واضافت وزارة الدفاع الروسية، أن كييف سعت للتخطيط لاستفزاز خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأوكرانيا، وصولا إلى اتهام موسكو بخلق كارثة من صنع الإنسان في المنشأة، مشددة على أن أوكرانيا تنشر قوات في المنطقة وتخطط لشن ضربات بالمدفعية على المحطة من مدينة نيكوبول مع زيارة غوتيريش إلى أوديسا.

كما أكدت موسكو بأنها لن تستخدم ترسانتها النووية إلا في حالات الطوارئ وإنها ليست لديها مصلحة في مواجهة مباشرة مع حلف الأطلسي وواشنطن.

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