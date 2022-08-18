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اردوغان يتلقي بزيلنسكي في مدينة لفيف الأوكرانية

اردوغان يتلقي بزيلنسكي في مدينة لفيف الأوكرانية
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس اجتماعا مغلقا في مدينة لفيف الأوكرانية.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وسيعقد الرئيسان قمة ثلاثية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمناقشة تطورات الحرب في أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأناضول أن اللقاء المغلق الذي جمع أردوغان بنظيره الأوكراني في قصر بوتوتشكي استغرق نحو ساعتين.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر مطلعة أن أردوغان سيعرض على نظيره الأوكراني اليوم الخميس عقد محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وينتظر أن تناقش القمة الثلاثية سبل تعزيز آلية تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، فضلا عن الخطوات التي من الممكن تنفيذها في سبيل إيجاد حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتندرج ضمن أجندة اللقاء مناقشة الخطوات التي يمكن الإقدام عليها من أجل إيجاد حل دبلوماسي لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن القمة ستناقش أيضا تطورات ملف محطة زاباروجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية، كما يتوقع أيضا أن تناقش القمة موضوع بعثة لتقصّي الحقائق في الحرب الدائرة بأوكرانيا.

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة التركية -في بيان- إن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مدينة لفيف الأوكرانية جاءت تلبية لدعوة من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وإن الرئيسين سيناقشان العلاقات الثنائية التي تصل إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد محادثات اليوم الخميس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يزور البلاد إن الأمم المتحدة يجب أن تضمن أمن محطة زاباروجيا للطاقة النووية التي تحتلها القوات الروسية.

وكتب على تطبيق تليغرام "أولينا اهتماما خاصا لموضوع الابتزاز النووي الروسي في زاباروجيا؛ يمكن أن يكون لهذا الإرهاب المتعمّد من جانب المعتدي عواقب كارثية على العالم بأسره".

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