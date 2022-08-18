اللبناني أبوضاهر ينسحب من بطولة العالم للفنون القتالية في أبو ظبي

العالم - لبنان

يُذكر أنّه في العام الماضي، انسحب اللاعب اللبناني عبد الله منياتو من بطولة العالم في الفنون القتالية المختلطة (MMA) بعد أن جمعته القرعة مع لاعب صهيوني أيضًا.

وانسحب منياتو بشكل مباشر من البطولة المقامة في العاصمة البلغارية صوفيا، بمجرد أن علم بأمر القرعة رافضًا ممارسة أي شكل من أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال المؤقت، وهو ما قوبل بتفاعل كبير على منصات التواصل عبر وسم باسمه.

وفي هذا السياق، جدير بالذكر أنّه انسحبت أيضًا، في وقت سابق، في بطولة تايلاند الدولية لسلاح المبارزة على الكراسي المتحركة، اللاعبة الكويتية "خلود المطيري" من البطولة، لرفضها مواجهة لاعبة صهيونية.

وانسحب أيضًا الفريق الليبي من التصفيات النهائية من نهائيات بطولة العالم للمبارزة بسبب اضطراره لمواجهة منتخب كيان الاحتلال بالتصفيات النهائية للبطولة، وذلك في خطوة رمزية لعدم الاعتراف بهذا الكيان العنصري، ورفضًا للتطبيع.

وانطلقت بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين لعام 2022 في أبوظبي، يوم أمس الأربعاء وتستمر حتى يوم السبت المقبل، في صالة جوجيتسو أرينا.

وتتراوح أعمار المشاركين في البطولة بين 12 و17 عامًا. ووصل عدد المشاركين إلى 498 لاعبًا من 41 دولة للمنافسة، بزيادة كبيرة عن معدل المشاركة مقارنة ببطولة العالم للناشئين 2021 في بلغاريا، والتي شارك فيها 331 رياضيًا من 23 دولة.