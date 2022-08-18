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مراسل العالم: الأمن الروسي يعتقل خلية إرهابية من 8 عناصر تابعة لـ "كتيبة التوحيد والجهاد" الإرهابية في كراسنويارسك وموسكو ونوفوسيبيرسك

الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

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