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مهاجم سلمان رشدي: لا علاقة لي بالحرس الثوري

مهاجم سلمان رشدي: لا علاقة لي بالحرس الثوري
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

أشاد هادي مطر، المتهم بطعن سلمان رشدي، بقائد الثورة الاسلامية الراحل الامام آية الله الخميني، مؤكدا بانه لا علاقة له بالحرس الثوري.

العالم - الأميرکيتان

وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، قال مطر (24 عاما) وهو من أصل لبناني، "أنا أحترم آية الله، أعتقد أنه شخص عظيم، هذا كل ما سأقوله حول ذلك".

وحول رأيه بسلمان رشدي قال: "لا أستلطفه كثيرا.. هو شخص هاجم الإسلام، ومعتقداته، ونظامه الإيماني"، مشيرا إلى أنه تابع مقاطع فيديو لرشدي عبر "يوتيوب"، ولم يقرأ سوى صفحتين من كتابه "آيات شيطانية".

هذا ونفى مطر أي اتصال بالحرس الثوري الإيراني، ملمحا إلى أن عملية الطعن هي "تصرف فردي".

وقال إنه أخذ حافلة إلى مدينة بافالو في اليوم الذي سبق الهجوم، ومن ثم توجه إلى تشوتوكوا بسيارة استأجرها عبر تطبيق "ليفت"، مشيرا إلى أنه بقي يتجول في محيط مقر مركز المحاضرات، و"لم أفعل أي شيء على وجه الخصوص، مجرد التجول.. كما نمت على العشب ليلة الخميس".

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مهاجم سلمان رشدي: لا علاقة لي بالحرس الثوري

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