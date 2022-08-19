سوريا.. مقتل 3 نساء من مسلحي 'قسد' إثر قصف مسيرة تركية في ريف الحسكة

العالم - سوریا

وأفاد مراسلنا في سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، إن 3 من مسلحات قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قتلن وأصبن أخريات كحصيلة أولية للقصف الجوي التركي المسير الذي استهدف موقعاً لهم في قرية شموكة (16 كم غربي مدينة الحسكة) على الطريق الدولي (M4).

وتابعت المصادر أن الموقع المستهدف هو مبنى (معمل الإسنفج) الذي سيطرت عليه قوات "قسد" في القرية المذكورة خلال السنوات الماضية وحولته إلى مقر عسكري، حيث تضرر المبنى بشكل كبير نتيجة الضربة الجوية التركية.

قتل 5 مسلحين موالين للجيش الأمريكي وأصيب آخرون في قصف جوي تركي استهدف موقعاً عسكرياً لهم في ريف محافظة الحسكة السورية، تزامناً مع ارتفاع وتيرة التصعيد العسكري بين الطرفين على طول الشريط الحدودي شمالي وشرقي سوريا.

وأفاد مراسلنا شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة إن خمسة من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قتلوا وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء 16 آب/ أغسطس، بقصف جوي للطيران التركي المسير استهدف موقعاً لهم في قرية سنجق سعدون جنوبي مدينة عامودا الحدودية (مركز الإدارة الذاتية الكردية) شمالي محافظة الحسكة.

وتابعت المصادر أن الموقع قريب من مبنى بلدية القرية حيث تضرر المبنى بشكل كبير نتيجة الضربة الجوية التركية.

وفي يوم 9 آب/ أغسطس الجاري، قصفت طائرة تركية مسيرة موقع لقوات "قسد" هو عبارة عن نفق يقع تحت الأرض خلف إحدى المشافي الميدانية بالقرب من الحزام الشمالي لمدينة القامشلي أسفر عن مقتل 4 مسلحين، إضافة لوقوع إصابات في صفوف المواطنين.