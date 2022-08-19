تقرير: 'خائن' في بيت ترامب قد يكون أبلغ عن وثائق سرية

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وقالت مصادر متعددة قريبة من ترامب في تصريحات لصحيفة "الغارديان" البريطانية أنه بعد بحث "إف بي آي" داخل منتجع ترامب في بالم بيتش في ولاية فلوريدا في 8 أغسطس/ آب الجاري، بدأ المساعدون في التكهن عمن كان يمكن أن تحدث للوكلاء الحكوميين.

وأثناء مداهمة منزل ترامب، حصل وكلاء "إف بي آي" على أكثر من 10 صناديق، بما فيها "معلومات سرية للغاية"، ويبدو أن الوكلاء كان لديهم معلومات محددة حول ما يجب البحث عنه، وفقا للمصادر.

وأفادت المصادر للصحيفة البريطانية أن التكهنات تركزت في البداية على مساعدي ترامب السياسيين، وموظفي المنتجع في "مار إيه لاغو"، وذلك قبل الانتقال للشك في المقربين جدا من ترامب.

ووفقا للمصادر، كان بعض مساعدي ترامب مقتنعين بأن فردا من أسرته فقط كان سيعرف توجيه العملاء إلى حقيبة جلدية محددة، بالإضافة إلى معرفة موقع خزانة ترامب داخل المنتجع.

وتوقع كل من ماري ترامب، ابنة شقيقه، ومحاميه السابق، مايكل كوهين، أن صهر الرئيس الأمريكي السابق، جاريد كوشنر، قد يكون هو الواشي لدى "إف بي آي"، لكنهما لم يقدما أي من الأدلة لدعم مزاعمهما.

ويعتقد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أن دونالد ترامب ربما يكون قد انتهك العديد من القوانين، بما في ذلك قانون التجسس، لكن نفى الرئيس الأمريكي السابق ارتكاب أي مخالفات بشأن التعامل مع الوثائق.