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الاحتلال يقيم مهرجانا بالقدس المحتلة لاهداف تهويدية

الاحتلال يقيم مهرجانا بالقدس المحتلة لاهداف تهويدية
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

تُقيم بلدية كيان الاحتلال "الاسرائيلي" في مدينة القدس المحتلة مهرجانًا سياحيًّا صيفيًّا بغلاف تهويدي في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، المهددة أراضيها بالسلب لمصلحة مشاريع استيطانية وتهويدية.

العالم-فلسطين

وتُروّج بلدية الاحتلال لإقامة المهرجان، الذي انطلق منذ عدة سنوات، بهدف جذب آلاف المستوطنين من مدينة القدس وخارجها , حسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام.

ويحمل المهرجان التهويدي، عنوان أوتو فود، ويحوي مجمعًا للطعام، ومنصات للحفلات الموسيقية، وأكشاكًا لبيع وشرب الخمور، ومقاهي متنقلة، وأنشطة للكبار والصغار.

وتستغل بلدية الاحتلال ومؤسساته المختلفة المدّة الحالية من العطلة الصيفية لإقامة مهرجانات عدة واحتفالات سياحية في مدينة القدس؛ لأجل تحقيق أهدافها التهويدية في المدينة.

ويهدف المهرجان إلى فرض مزيد من الإمعان الإسرائيلي في تهويد القدس، وجلب المزيد من المستوطنين واليهود لهذه المناطق الواقعة في الجزء الشرقي للمدينة المحتلّة، بالإضافة إلى شطب الهوية العربية وتمييع الثقافة الفلسطينية.

ويعدُّ وادي الربابة البالغ مساحته نحو 200 دونم، أحد أحياء بلدة سلوان ذات الطبيعة الخلابة، يحتوي على الكثير من الآثار الكنعانية واليونانية والرومانية القديمة، وعلى أشجار الزيتون التي يزيد عمرها على 800 عام.

وتعمل سلطة الطبيعة الإسرائيلية على تجريف أراضي الحي، واقتلاع عشرات الأشجار، وتخريب السلاسل الحجرية والأحواض التي بناها أصحابها، إلا أن السكان يتصدون لهم في كل مرة لذلك.

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الاحتلال يقيم مهرجانا بالقدس المحتلة لاهداف تهويدية

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