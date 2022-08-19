بلينكن يسلم الناتو البروتوكولين المبرمين من قبل واشنطن بشأن انضمام فنلندا والسويد

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وكتب بلينكن على "تويتر"، يوم الخميس: "اليوم سلمت للناتو البروتوكولين الأمريكيين حول الإبرام، وهذه هي آخر خطوة في عملية إبرام الولايات المتحدة للاتفاق بشأن انضمام قنلندا والسويد إلى الناتو".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على بروتوكولي انضمان فنلندا والسويد للناتو يوم 9 أغسطس الجاري، بعد أيام من مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي عليها.

واشارت وكالة "تاس" إلى أن فنلندا والسويد قدمتا الطلبين للانضمام إلى الناتو في مايو الماضي، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وصادقت أكثر من 20 دولة من الأعضاء الـ 30 في الناتو على بروتوكولي انضمام البلدين للحلف.