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المستشار السياسي للسفارة الإيرانية في بيروت يلتقي ممثل الجهاد الإسلامي

المستشار السياسي للسفارة الإيرانية في بيروت يلتقي ممثل الجهاد الإسلامي
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

إستقبل ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، في مكتبه ببيروت، المستشار السياسي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية كرم الله مشتاقي، الذي نقل تبريكات السفير الإيراني مجتبى أماني بشهداء "الجهاد الإسلامي" والشهداء الذين ارتقوا في معركة "وحدة الساحات".

العالم - إيران

ووجه مشتاقي، التحية إلى مجاهدي سرايا القدس، مشيدًا بأداء السرايا في التصدي للعدوان الصهيوني الإجرامي.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية دور "حركة الجهاد الإسلامي" في إدارة معركة "وحدة الساحات"، وجدارتها في قيادة المواجهة العسكرية ضد العدوان الهمجي على غزة، والرد على اغتيال الشهيد القائد تيسير الجعبري بقصف "تل أبيب" تثبيتًا لمعادلة حماية المقاومين من الاغتيال، ومنع العدو من تحقيق أهدافه، وإفشال محاولاته بثّ الفتنة بين "الجهاد" وأبناء الشعب الفلسطيني، ولا سيما في غزة.

كما تم استعراض الأوضاع الدولية والإقليمية، والتأكيد على جاهزية محور المقاومة وقدرته على إفشال مشاريع الأعداء.

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