المعارض المصري علاء عبدالفتاح يستمر بالاضراب عن الطعام

العالم-مصر

كان عبد الفتاح صوتا قياديا خلال انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما، وتقول جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان إن قضيته تظهر كيف تقدّم دول غربية مثل بريطانيا وامیرکا مصالحها الوطنية على الدفاع عن الحريات.

وقالت شقيقته سناء سيف بعد زيارتها له إن أخاها، وهو أبرز المعارضين في مصر، كان يتناول في الأسبوع قطعة طعام واحدة تحتوي على الألياف، ثمرة تفاح أو خيار، بالإضافة إلى 100 سعر حراري فقط من السوائل ليتمكن من البقاء على قيد الحياة.

وأضافت أثناء الزيارة كان واقف يستند بجسمه على الحاجز الزجاجي، شكله واحد بيعافر بس متماسك.

وفي يونيو حزيران، أعربت والدته ليلى سويف عن قلقها من احتمال تدهور صحة ابنها بوتيرة سريعة.

بدأ عبد الفتاح إضرابه عن الطعام في الثاني من أبريل نيسان احتجاجا على ظروف اعتقاله وسجنه. وحكم عليه في ديسمبر كانون الأول بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعدما شارك في إعادة نشر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة سجين. وهو يقر بإعادة نشر التدوينة لكنه يصر على أن الحكم الصادر عليه جائر.

ولم يرد مسؤولون مصريون على اتصالات للتعليق على قضيته، لكنهم يقولون إنه يتسلم وجبات الطعام وتم نقله هذا العام إلى سجن ظروفه أفضل.

وفي مواجهة الانتقادات الأجنبية، دافعت الحكومة المصرية عن الأحكام القضائية بما فيها ذلك الصادر على عبد الفتاح.

ولا يتوقع عبد الفتاح أو أحد من أفراد أسرته إطلاق سراحه قريبا حسبما تقول أخته التي أردفت احنا عارفين إن موضوع علاء بقى قضية معروفة عند حكومات، لكن فيه أمر محبط طبعا.. إننا بنقوم بدورنا لكن النتائج مش بتحصل، وده معناه إن الحكومات والسياسيين لا يقومون هم بدورهم إطلاقا.