كهرباء الحديدة تدين احتجاز العدوان سفينة المازوت الخاص بقطاع الكهرباء

العالم – اليمن

واعتبرت كهرباء الحديدة في بيان لها منع دخول السفينة إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصريح من الأمم المتحدة، خرق سافر للهدنة، وإجراء تعسفي لمضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم أبناء المناطق الحارة في تهامة.

وحمل البيان، الأمم المتحدة مسؤولية هذه الممارسات غير المسؤولة.. مطالبا بالضغط على تحالف العدوان للإفراج عن السفينة والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة.

واستنكر البيان صمت المجتمع الدولي إزاء خروقات دول العدوان المستمرة للهدنة.. مؤكدا أن هذا الصمت سيترتب عليه مضاعفة معاناة الشعب اليمني، خاصة أن المازوت مخصص بالدرجة الأولى لتشغيل المرافق الصحية والقطاعات الحيوية في اليمن.