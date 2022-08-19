محمد بن سلمان يستقبل عمار الحكيم.. والأخير يغرد عن تفاصيل اللقاء

العالم - العراق

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه "جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات السعودية العراقية، وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وكشف الحكيم، تفاصيل عن لقائه محمد بن سلمان، عبر "تويتر". وقال في احدى تغريداته: "إقليميا، أشدنا بالهدنة الإنسانية في اليمن مع ضرورة تثبيتها و وضع حلول نهائية لأزمة هذا البلد العربي الذي طالت معاناته".

ووصل الحكيم، مساء الأربعاء، إلى مدينة جدة. وكانت قناة العالم كشفت الثلاثاء الماضي نقلا عن مصادر مطلعة، عن زيارة مرتقبة لرئيس تيار الحكمة الى السعودية نهاية الاسبوع.