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محمد بن سلمان يستقبل عمار الحكيم.. والأخير يغرد عن تفاصيل اللقاء

محمد بن سلمان يستقبل عمار الحكيم.. والأخير يغرد عن تفاصيل اللقاء
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

استقبل ولي العهد السعودي في جدة، يوم الجمعة، رئيس "تيار الحكمة" عمار الحكيم.

العالم - العراق

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه "جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات السعودية العراقية، وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وكشف الحكيم، تفاصيل عن لقائه محمد بن سلمان، عبر "تويتر". وقال في احدى تغريداته: "إقليميا، أشدنا بالهدنة الإنسانية في اليمن مع ضرورة تثبيتها و وضع حلول نهائية لأزمة هذا البلد العربي الذي طالت معاناته".

ووصل الحكيم، مساء الأربعاء، إلى مدينة جدة. وكانت قناة العالم كشفت الثلاثاء الماضي نقلا عن مصادر مطلعة، عن زيارة مرتقبة لرئيس تيار الحكمة الى السعودية نهاية الاسبوع.

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