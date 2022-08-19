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ماذا يمكن أن تقدم كابل لموسكو مقابل منتجات النفط الروسي؟

ماذا يمكن أن تقدم كابل لموسكو مقابل منتجات النفط الروسي؟
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، نور الدين عزيزي، بأن كابل يمكن أن تقدم لموسكو المعادن المستخرجة في أفغانستان مقابل شراء منتجات النفط والبضائع من روسيا.

العالم - أفغانستان

وتدور تصريحات الوزير الأفغاني حول إمكانية التجارة مع روسيا على مبدأ المقايضة، فمقابل منتجات النفط الروسي يمكن لأفغانستان أن تقدم لموسكو شحنات من الزبيب والأعشاب الطبية.

وقال الوزير الأفغاني في تصريحات لوكالة "نوفوستي" إن "الحكومة الأفغانية الحالية تسيطر على أراضي الدولة بأكملها، والوضع آمن. والآن يمكننا تزويد روسيا ببعض معادننا مقابل الواردات من روسيا، بما في ذلك المنتجات وموارد الطاقة".

واشارت وكالة "نوفوستي"، ان الوزير صرح قبل ذلك بأن أفغانستان تخطط للتوصل قبل نهاية العام الجاري إلى اتفاق مع روسيا حول توريد نحو مليون طن من البنزين ومليون طن من الديزل.

ويقوم الوزير برفقة وفد من وزارته بزيارة عمل إلى موسكو في الفترة ما بين 14 و21 أغسطس الجاري. وفي إطار هذه الزيارة أجرى الوزير الأفغاني عددا من المباحثات في موسكو، وتوجه أمس الخميس إلى مدينة قازان عاصمة جمهورية تترستان الروسية.

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