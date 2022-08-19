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تركيا تحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد

تركيا تحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، أن الانتخابات الرئاسة التركية ستجرى في 18 يونيو/حزيران 2023 المقبل.

العالم - تركيا

ونقلت وكالة "سي إن إن ترك" تصريحات الوزير بوزداغ، الذي قال إن "الانتخابات ستجرى في 18 يونيو/حزيران من العام 2023، ولا يمكن للمعارضة تحديد موعد الانتخابات".

وأشار الوزير التركي أن هذه الانتخابات ستكون الثانية من نوعها التي سيخوضها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي ستقام العام المقبل.

وأكد أردوغان في كلمة ألقاها أمام مناصريه في مدينة إزمير: "أنا مرشح التحالف الشعبي (التحالف الانتخابي الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم)، وستجرى الانتخابات في يونيو/حزيران من العام المقبل".

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