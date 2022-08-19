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وزير الموانئ والشحن الهندي یصل إلی طهران

وزير الموانئ والشحن الهندي یصل إلی طهران
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الموانئ والشحن الهندي ساربادانا سونووال إلى طهران اليوم الجمعة على رأس وفد رفيع المستوى للقاء والتباحث مع المسؤولين الإيرانيين.

العالم - إيران

وكان في استقباله نائب وزير الطرق والتنمية العمرانية والرئيس التنفيذي لهيئة الموانئ والبحرية الإيرانية علي أكبر صفایي.

وأشار صفايي، خلال ترحيبه سارباناندا سونووال، إلى العلاقات المستمرة بين البلدين معربا عن أمله في أن تزداد العلاقات بين البلدين في جميع المجالات بما في ذلك التعاون البحري وفي مجال الموانئ.

وأكد على مشاركة الهند في مختلف المشاريع، بما في ذلك تطوير ميناء تشابهار، قائلا: إن تطوير ميناء تشابهار يمكن أن يساعد في زيادة التعاون الثلاثي بين إيران، أفغانستان والهند.

يذكر أن زيارة موانئ وتجهيزات ومرافق ميناء تشابهار، ولقاء مشترك مع وزير الطرق والتنمية العمرانية رستم قاسمي، وتوقيع وثيقة التعاون بين البلدين في مجالات النقل والموانئ، والاجتماع مع بعض المسؤولين الحكوميين سيكون في جدول اعمال سونووال خلال زيارته إلى إيران ويرافقه بعض مديري الموانئ الهندي بما في ذلك سونيل موكوندان، الرئيس التنفيذي لشركة IPGL.

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